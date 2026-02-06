Суд ЕС подтвердил право стран конфисковывать ввезенные из РФ автомобили

Поводом для разъяснения стал судебный спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввез в ЕС подержанный автомобиль, приобретенный в РФ, и попытался зарегистрировать его, однако транспортное средство было изъято из-за нарушения санкционных правил. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС с запросом о разъяснении, распространяются ли ограничения на частных лиц и допускается ли регистрация автомобилей, ввезенных с нарушением санкций.