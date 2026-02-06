Суд ЕС подтвердил право стран конфисковывать ввезенные из РФ автомобили
Суд Европейского союза подтвердил право государств ЕС изымать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкционных ограничений. Об этом говорится в опубликованном решении суда.
В документе отмечается, что установленный запрет распространяется на любые товары, подпадающие под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в приложении XXI, без необходимости отдельно проверять, приводит ли конкретная сделка к получению значительных доходов Российской Федерацией.
Запрет на ввоз ряда товаров из России был введен Евросоюзом весной 2022 г. в рамках санкций после начала спецоперации на Украине. В октябре 2022 г. ограничения были дополнены прямым запретом на импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, отнесенных к категории товаров, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.
Поводом для разъяснения стал судебный спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввез в ЕС подержанный автомобиль, приобретенный в РФ, и попытался зарегистрировать его, однако транспортное средство было изъято из-за нарушения санкционных правил. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС с запросом о разъяснении, распространяются ли ограничения на частных лиц и допускается ли регистрация автомобилей, ввезенных с нарушением санкций.
25 декабря МИД РФ также рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости. Об этом на брифинге сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что соответствующая рекомендация размещена на официальных ресурсах министерства и загранучреждений. По ее словам, ведомство фиксирует множество случаев нарушений прав россиян при пересечении границы.