МИД Нидерландов заявил о стремлении к миру на Украине из-за затрат для Киева
Нидерланды хотят, чтобы заключение мирного соглашения в рамках украинского кризиса произошло в ближайшее время на фоне высоких расходов на поддержку Киева. Об этом в интервью газете De Telegraaf сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил.
«Нидерланды в последнее время были одним из крупнейших доноров Украины. Основную часть поддержки Киева обеспечивает лишь небольшое число стран, многие другие не справляются. Давайте надеяться, что мирное соглашение будет достигнуто быстро. Это ведь и в наших интересах», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что Нидерланды в последние три года направляли в поддержку Украине по 7 млрд евро.
1 февраля Украина обратилась к странам Евросоюза с просьбой предоставить финансовую помощь в беспрецедентном размере $1,5 трлн. «РИА Новости» подсчитало, что эта сумма в 14 раз превышает прогнозируемые годовые расходы украинского бюджета на 2026 г. – их оценивали в $108 млрд. Запрошенный транш теоретически мог бы покрыть бюджетные нужды страны на срок более 14 лет.