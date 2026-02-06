МИД Нидерландов заявил о стремлении к миру на Украине из-за затрат для Киева

1 февраля Украина обратилась к странам Евросоюза с просьбой предоставить финансовую помощь в беспрецедентном размере $1,5 трлн. «РИА Новости» подсчитало, что эта сумма в 14 раз превышает прогнозируемые годовые расходы украинского бюджета на 2026 г. – их оценивали в $108 млрд. Запрошенный транш теоретически мог бы покрыть бюджетные нужды страны на срок более 14 лет.