Киев обратился к ЕС с запросом на беспрецедентную финансовую помощь в $1,5 трлн
Украина обратилась к Европейскому союзу с запросом о предоставлении финансовой помощи в беспрецедентном размере $1,5 трлн. По расчетам «РИА Новости», эта сумма в 14 раз превышает прогнозируемые годовые расходы украинского бюджета на 2026 г., которые оцениваются в $108 млрд. Запрошенный транш теоретически мог бы покрыть бюджетные нужды страны на срок более 14 лет.
О запросе в размере $1,5 трлн публично заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сообщил, что руководство ЕС представило лидерам стран-членов соответствующий документ с требованиями Киева. Это происходит на фоне того, что Украина в последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, полагаясь на западную помощь, объемы которой сокращаются. На 2024 г. дефицит утвержден на уровне 1,9 трлн гривен (около $45 млрд).
Верховная рада предупреждает о рисках дефицита финансирования уже в феврале, в том числе для выплат военным и закупки вооружений. Одновременно Национальный банк Украины в январе зафиксировал историческое ослабление гривны: официальный курс доллара впервые превысил 43 гривны.