Киев обратился к ЕС с запросом на беспрецедентную финансовую помощь в $1,5 трлн

Украина обратилась к Европейскому союзу с запросом о предоставлении финансовой помощи в беспрецедентном размере $1,5 трлн. По расчетам «РИА Новости», эта сумма в 14 раз превышает прогнозируемые годовые расходы украинского бюджета на 2026 г., которые оцениваются в $108 млрд. Запрошенный транш теоретически мог бы покрыть бюджетные нужды страны на срок более 14 лет.