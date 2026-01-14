Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан: деньги для помощи Украине «не растут на деревьях»

Ведомости

Помощь в размере $800 млрд, которую запрашивает Украина у европейских стран, не растет на деревьях, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«К сожалению, деньги не растут на деревьях, в том числе $800 млрд. Это сумма, которую украинцы требуют от европейцев в течение следующих 10 лет. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере более $9 млрд», – написал он. Венгерский премьер поинтересовался, откуда, по мнению Евросоюза, у страны такие деньги.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не станет заниматься финансированием Украины и поддерживать продолжение конфликта на ее территории.

6 января Орбан сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. «Украинцы выставили новый счет. На этот раз на $800 млрд. Это то, что им понадобится в ближайшие 10 лет, чтобы их страна функционировала», – написал тогда он. 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев всеми существующими способами пытается привлечь денежные средства со стороны Запада. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь