Орбан: деньги для помощи Украине «не растут на деревьях»

6 января Орбан сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. «Украинцы выставили новый счет. На этот раз на $800 млрд. Это то, что им понадобится в ближайшие 10 лет, чтобы их страна функционировала», – написал тогда он. 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев всеми существующими способами пытается привлечь денежные средства со стороны Запада.