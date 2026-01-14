Орбан: деньги для помощи Украине «не растут на деревьях»
Помощь в размере $800 млрд, которую запрашивает Украина у европейских стран, не растет на деревьях, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«К сожалению, деньги не растут на деревьях, в том числе $800 млрд. Это сумма, которую украинцы требуют от европейцев в течение следующих 10 лет. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере более $9 млрд», – написал он. Венгерский премьер поинтересовался, откуда, по мнению Евросоюза, у страны такие деньги.
Орбан подчеркнул, что Венгрия не станет заниматься финансированием Украины и поддерживать продолжение конфликта на ее территории.
6 января Орбан сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. «Украинцы выставили новый счет. На этот раз на $800 млрд. Это то, что им понадобится в ближайшие 10 лет, чтобы их страна функционировала», – написал тогда он. 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев всеми существующими способами пытается привлечь денежные средства со стороны Запада.