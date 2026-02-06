Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата

По версии МИД Азербайджана, Затулин много лет высказывался против суверенитета и территориальной целостности республики. Ведомство пишет, что открыто осудило его якобы поддержку сепаратизма, попытки исказить судебные решения и использование неприемлемых выражений в отношении граждан Армении, которые признаны виновными в совершении военных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.