Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата
В министерство иностранных дел Азербайджана вызвали чрезвычайного и полномочного посла РФ Михаила Евдокимова, сообщается на сайте ведомства.
Поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы, члена «Единой России» Константина Затулина.
По версии МИД Азербайджана, Затулин много лет высказывался против суверенитета и территориальной целостности республики. Ведомство пишет, что открыто осудило его якобы поддержку сепаратизма, попытки исказить судебные решения и использование неприемлемых выражений в отношении граждан Армении, которые признаны виновными в совершении военных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.
На встрече с Евдокимовым российскую сторону призвали принять меры, чтобы прекратить подобные заявления. Такая деятельность, говорится в заявлении МИД Азербайджана, может подорвать мир и стабильность в регионе, а также отношения между Баку и Москвой.
20 января азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Он отметил, что за 30 лет конфликта страна не потеряла надежду и решимость восстановить справедливость, международное право и суверенитет.