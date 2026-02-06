Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян

Видео длительностью около минуты посвящено утверждениям об «аномалиях» при подсчете голосов. В нем говорится, что в пяти ключевых штатах подсчет якобы был приостановлен, а после возобновления зафиксирован резкий рост голосов в пользу экс-президента Джо Байдена. В финале ролика появляется секундная вставка с лицами Барака и Мишель Обамы, смонтированными на телах обезьян.