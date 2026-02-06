Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ролик о предполагаемых фальсификациях на выборах 2020 г., который заканчивается изображением бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель в образе обезьян.
Видео длительностью около минуты посвящено утверждениям об «аномалиях» при подсчете голосов. В нем говорится, что в пяти ключевых штатах подсчет якобы был приостановлен, а после возобновления зафиксирован резкий рост голосов в пользу экс-президента Джо Байдена. В финале ролика появляется секундная вставка с лицами Барака и Мишель Обамы, смонтированными на телах обезьян.
Публикация вызвала резкую критику со стороны демократов. «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – написал демократ Гэвин Ньюсом в соцсети X.
5 февраля Трамп заявил, что манипулированием американскими избирательными процессами занимались те же лица в Соединенных Штатах, которые ранее обвиняли в этом Россию.