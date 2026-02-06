При этом Захарова действительно комментировала ситуацию вокруг файлов Эпштейна 4 февраля. Но риторика ее выступления была совсем иной. Дипломат заявляла, что теперь все достоверно знают о том, как западная элита относится к детям. Она также поясняла, что «они же» давали Киеву средства на убийство детей, мирного населения, упоминая легализацию на территории Украины черной трансплантологии за счет упрощения процедуры изъятия органов у людей.