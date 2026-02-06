В МИД РФ разоблачили фейк со словами Захаровой о файлах Эпштейна
В МИД России опровергли распространенное в сети видео, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы комментирует файлы по делу Джеффри Эпштейна. В министерстве заявили, что запись является подделкой.
Как сообщили в ведомстве, в распространяемом ролике утверждается, что Россия не даст втянуть себя в скандал с Эпштейном и отвергает документы в рамках этого дела.
«Это ложь. Официальный представитель МИД России такого не говорила», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что видео было сгенерировано на основе кадров брифинга от 30 января 2026 г., состоявшегося за день до публикации минюстом США новых материалов по делу Эпштейна. Вот только оригинальный фрагмент выступления был посвящен годовщине победы советского народа в Сталинградской битве.
В МИДе заявили, что целью распространения ролика было создание впечатления о якобы нервной реакции российской стороны на происходящее. Будто бы РФ «нервничает и оправдывается», но, по данным министерства, все с точностью до наоборот.
«Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», – заявили в ведомстве.
При этом Захарова действительно комментировала ситуацию вокруг файлов Эпштейна 4 февраля. Но риторика ее выступления была совсем иной. Дипломат заявляла, что теперь все достоверно знают о том, как западная элита относится к детям. Она также поясняла, что «они же» давали Киеву средства на убийство детей, мирного населения, упоминая легализацию на территории Украины черной трансплантологии за счет упрощения процедуры изъятия органов у людей.