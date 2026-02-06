США расширили санкционный список против Ирана
США ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с торговлей иранской нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В санкционный список включены два физических лица, 15 компаний и 14 организаций. Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения затронули структуры и лиц, участвовавших в операциях с сырой нефтью и нефтепродуктами иранского происхождения.
29 января о подготовке санкций против Ирана заявляли и в Евросоюзе. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что ЕС намерен ввести ограничения в связи с подавлением протестов в стране. По его словам, меры предусматривают заморозку активов более 20 физических и юридических лиц, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.