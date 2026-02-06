США расширили санкционный список против Ирана

29 января о подготовке санкций против Ирана заявляли и в Евросоюзе. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что ЕС намерен ввести ограничения в связи с подавлением протестов в стране. По его словам, меры предусматривают заморозку активов более 20 физических и юридических лиц, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.