ЕС введет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

23 января Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что в ходе протестов погибли 3117 человек. Согласно заявлению фонда, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».