ЕС введет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Ведомости

Евросоюз введет антииранские санкции 29 января в ответ на подавление протестов. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием совета союза на уровне министров иностранных дел.

«Мы примем сегодня европейские санкции против ответственных за репрессии в Иране: членов правительства, прокуроров, начальников полицейских подразделений, членов Корпуса стражей исламской революции, ответственных за отключение интернета», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Барро уточнил, что ЕС заморозит активы более 20 физических и юридических лиц, а также запретит им въезд на территорию стран Евросоюза.

Иран объявил о третьей фазе войны с США и Израилем

Политика / Международные отношения

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики.

23 января Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что в ходе протестов погибли 3117 человек. Согласно заявлению фонда, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».

CNN со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.

