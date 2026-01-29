ЕС введет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов
Евросоюз введет антииранские санкции 29 января в ответ на подавление протестов. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием совета союза на уровне министров иностранных дел.
Барро уточнил, что ЕС заморозит активы более 20 физических и юридических лиц, а также запретит им въезд на территорию стран Евросоюза.
Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики.
23 января Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что в ходе протестов погибли 3117 человек. Согласно заявлению фонда, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».
CNN со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.