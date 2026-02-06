Трамп удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
Президент США Дональд Трамп удалил из своей социальной сети Truth Social видеоролик о предполагаемых фальсификациях на выборах 2020 г. который заканчивается изображением бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель в образе обезьян.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила в защиту президента и назвала возмущение в прессе вокруг видео фальшивым. Она заявила, чтобы СМИ сообщали о чем-нибудь, что действительно важно для американской общественности, пишет CNN.
«Это фрагмент интернет-мема, в котором президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы – в образе персонажей из мультфильма "Король Лев"», – добавила Левитт.
Один из советников Белого дома заявил, что Трамп вообще не знал об этом видео и был очень разочарован сотрудником, который его опубликовал.
CNN сообщает, что ни Трамп, ни Белый дом не принесли извинений.
Видео длилось около минуты. В нем говорится, что в пяти ключевых штатах подсчет голосов на выбора 2020 г. якобы был приостановлен, а после возобновления зафиксирован резкий рост голосов в пользу экс-президента Джо Байдена. В финале ролика появляется секундная вставка с лицами Барака и Мишель Обамы, смонтированными на телах обезьян.