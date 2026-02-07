Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Польше подняли в воздух боевые истребители якобы из-за действий России

Ведомости

Польша подняла в воздух военные истребители якобы из-за деятельности дальнобойной авиации России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы. Наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в приграничных районах. Вооруженные силы остаются в состоянии готовности к оперативному реагированию.

Польша по тревоге подняла в воздух истребители якобы из-за действий России также 3 февраля. До этого самолеты были подняты в конце декабря 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте