В Польше подняли в воздух боевые истребители якобы из-за действий России
Польша подняла в воздух военные истребители якобы из-за деятельности дальнобойной авиации России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
«Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы. Наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в приграничных районах. Вооруженные силы остаются в состоянии готовности к оперативному реагированию.