Главная / Политика /

Премьер Японии заявила о желании заключить мирное соглашение с Россией

Ведомости

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила желание заключить с Россией мирное соглашение по территориям. Об этом она заявила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий», передает Nikkei.

Она добавила, что разочарована, так как договор еще не заключен из-за того, что японо-российские отношения находятся сейчас «в наихудшем состоянии».

Политика правительства по урегулированию вопроса северных территорий и заключению мирного договора остается неизменной, подчеркнула премьер.

Захарова: Россия будет учитывать недружественные заявления Японии в будущем

Политика / Международные отношения

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

