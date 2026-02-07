Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Системы ПВО сбили за сутки 168 беспилотников

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки управляемую авиационную бомбу и 168 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 158 районах.

В ночь на 7 февраля силы ПВО нейтрализовали 82 беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены над Волгоградской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тверской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что из-за налета дронов в регионе начался пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Силы МЧС ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших. Производство предприятия не пострадало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в Волоконовском округе в селе Погромец в результате атаки дрона пострадал мужчина. Беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель сам обратился в больницу. После оказания помощи бригада скорой помощи доставила пострадавшего в другую больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Транспортное средство повреждено.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь