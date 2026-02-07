Системы ПВО сбили за сутки 168 беспилотников
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки управляемую авиационную бомбу и 168 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 158 районах.
В ночь на 7 февраля силы ПВО нейтрализовали 82 беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены над Волгоградской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тверской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что из-за налета дронов в регионе начался пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Силы МЧС ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших. Производство предприятия не пострадало.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в Волоконовском округе в селе Погромец в результате атаки дрона пострадал мужчина. Беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель сам обратился в больницу. После оказания помощи бригада скорой помощи доставила пострадавшего в другую больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Транспортное средство повреждено.