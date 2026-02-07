Системы ПВО сбили за сутки 168 беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в Волоконовском округе в селе Погромец в результате атаки дрона пострадал мужчина. Беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель сам обратился в больницу. После оказания помощи бригада скорой помощи доставила пострадавшего в другую больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. Транспортное средство повреждено.