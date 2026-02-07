Газета
Главная / Политика /

Politico сообщило о вероятном расколе в ЕС из-за запрета стали из РФ

Ведомости

Европарламент подготовил законопроект о запрете закупок стали из России, но ряд стран Евросоюза (ЕС) не поддерживают данную инициативу. Об этом пишет Politico.

Парламентарии в целом поддержали поправки, которые позволят прекратить поставки российской стали. В то же время власти некоторых стран угрожают наложить вето на документ и возражают против вмешательства парламента в вопросы безопасности.

Издание напомнило, что Брюссель приложил немало усилий, чтобы договориться о введении 50%-ных пошлин на импорт российской стали прошлой осенью. При этом, по данным об импорте стальной продукции ЕС за 10 месяцев 2025 г., объем поставок в Евросоюз полуфабрикатов из стали увеличился на 8,4%.

В октябре 2025 г. Bloomberg писало о планах ЕС повысить тарифы на импорт стали до 50%. Отмечалось, что сталелитейная промышленность объединения в последние годы столкнулась с серьезным кризисом из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских стран. Повлияло и то, что президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали и алюминия.

