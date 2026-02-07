Politico сообщило о вероятном расколе в ЕС из-за запрета стали из РФ

В октябре 2025 г. Bloomberg писало о планах ЕС повысить тарифы на импорт стали до 50%. Отмечалось, что сталелитейная промышленность объединения в последние годы столкнулась с серьезным кризисом из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских стран. Повлияло и то, что президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали и алюминия.