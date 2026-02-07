Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Похороны сына Каддафи прошли в городе Бани-Валид в Ливии

Ведомости

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был похоронен 6 февраля в городе Бани-Валид, сообщает Aljazeera. На церемонии прощания присутствовали тысячи людей.

Каддафи был убит 3 февраля на западе Ливии. Согласно последним данным, в совершении преступления участвовали четыре человека. 444‑я боевая бригада, подчиненная министерству обороны правительства национального единства Ливии (признанного ООН), заявила об отсутствии своей причастности к убийству.

Погибший являлся вторым сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, который был свергнут и убит в 2011 г. Период правления Каддафи составил 42 года – с 1969 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её