Похороны сына Каддафи прошли в городе Бани-Валид в Ливии
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был похоронен 6 февраля в городе Бани-Валид, сообщает Aljazeera. На церемонии прощания присутствовали тысячи людей.
Каддафи был убит 3 февраля на западе Ливии. Согласно последним данным, в совершении преступления участвовали четыре человека. 444‑я боевая бригада, подчиненная министерству обороны правительства национального единства Ливии (признанного ООН), заявила об отсутствии своей причастности к убийству.
Погибший являлся вторым сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, который был свергнут и убит в 2011 г. Период правления Каддафи составил 42 года – с 1969 г.