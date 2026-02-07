Володин выразил соболезнования в связи с взрывом в мечети в Исламабаде

После произошедшего президент России Владимир Путин направил главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу соболезнования. По его словам, убийство людей в ходе религиозной церемонии является еще одним свидетельством варварской сущности терроризма. Путин указал на готовность России наращивать партнерство с Пакистаном в рамках антитеррористического направления.