Политика

Володин выразил соболезнования в связи с взрывом в мечети в Исламабаде

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Национальной ассамблеи Пакистана Сардару Айязу Садику в связи с гибелью людей при взрыве в мечети в Исламабаде.

Володин назвал взрыв в мечети в ходе пятничной молитвы подлым актом со стороны террористов. Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

6 февраля в шиитской мусульманской мечети в Исламабаде произошел взрыв. По данным газеты Dawn, в результате погиб 31 человек и еще как минимум 169 пострадали.

После произошедшего президент России Владимир Путин направил главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу соболезнования. По его словам, убийство людей в ходе религиозной церемонии является еще одним свидетельством варварской сущности терроризма. Путин указал на готовность России наращивать партнерство с Пакистаном в рамках антитеррористического направления.

