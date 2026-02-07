Бурштынская ТЭС на Украине остановилась из-за повреждений

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области на западе Украины прекратила работу из-за повреждений после взрывов. Город Бурштын остался без воды и тепла. Об этом заявил мэр Василий Андриешин в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ).