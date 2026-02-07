Бурштынская ТЭС на Украине остановилась из-за повреждений
Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области на западе Украины прекратила работу из-за повреждений после взрывов. Город Бурштын остался без воды и тепла. Об этом заявил мэр Василий Андриешин в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, пока никто не знает», – подчеркнул Андриешин.
7 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о взрывах на Бурштынской и Добротворской ТЭС. Он рассказал, что по всей стране применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений.
«Укрэнерго» объявило о снижении мощности АЭС на Украине из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков. Повреждены электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии в восьми областях. Дефицит мощности в энергосистеме страны существенно вырос. Это обусловило увеличение продолжительности почасовых отключений в регионах. На поврежденных энергообъектах ведутся аварийно-восстановительные работы.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за сутки нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинских сил, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и местам хранения и подготовки к запуску дронов. Цели атаки достигнуты, все объекты поражены.