Нетаньяху и Трамп проведут переговоры по Ирану 11 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся 11 февраля в Вашингтоне для обсуждения переговоров с Ираном. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера в социальной сети X.

Израильская сторона подчеркнула, что любые договоренности с Тегераном должны включать ограничение его баллистической ракетной программы и прекращение поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.

6 февраля в Омане начались переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее Трамп призывал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

