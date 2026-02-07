Нетаньяху и Трамп проведут переговоры по Ирану 11 февраля

6 февраля в Омане начались переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее Трамп призывал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.