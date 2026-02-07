Посол РФ в Бельгии предупредил об опасности милитаризации Европы

2 декабря 2025 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылаясь на стратегические документы ЕС заявил, что Европа готовится к войне с Россией. В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не планирует воевать с европейскими странами, но готова дать отпор в случае агрессии.