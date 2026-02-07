Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол РФ в Бельгии предупредил об опасности милитаризации Европы

Ведомости

Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к возможной войне с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

В интервью «РИА Новости» он назвал эту тенденцию авантюрной и опасной, способной привести к непредсказуемым последствиям.

2 декабря 2025 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылаясь на стратегические документы ЕС заявил, что Европа готовится к войне с Россией. В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не планирует воевать с европейскими странами, но готова дать отпор в случае агрессии.

4 февраля генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель подтвердила в интервью El País, что Европа уже находится в состоянии конфликта с Россией, хотя и не в формате полномасштабной войны с мобилизацией населения. Она отметила необходимость откровенного диалога с гражданами о рисках эскалации и перераспределении ресурсов в пользу обороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь