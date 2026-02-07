Посол РФ в Бельгии предупредил об опасности милитаризации Европы
Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к возможной войне с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.
В интервью «РИА Новости» он назвал эту тенденцию авантюрной и опасной, способной привести к непредсказуемым последствиям.
2 декабря 2025 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылаясь на стратегические документы ЕС заявил, что Европа готовится к войне с Россией. В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не планирует воевать с европейскими странами, но готова дать отпор в случае агрессии.
4 февраля генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель подтвердила в интервью El País, что Европа уже находится в состоянии конфликта с Россией, хотя и не в формате полномасштабной войны с мобилизацией населения. Она отметила необходимость откровенного диалога с гражданами о рисках эскалации и перераспределении ресурсов в пользу обороны.