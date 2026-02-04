Газета
Главная / Политика /

Генсек дипслужбы Евросоюза: ЕС уже находится в состоянии конфликта с Россией

Ведомости

Европа уже находится в состоянии конфликта с Россией, заявила генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель в интервью газете El País.

По ее словам, речь идет не о полномасштабной войне с мобилизацией европейских граждан, а о конфликте более широкого характера, в котором ЕС уже задействован. Карбонель подчеркнула, что для достижения «справедливого и прочного мира» на Украине Европе необходимы Соединенные Штаты, а формат урегулирования должен определяться украинским руководством.

Она также отметила необходимость откровенного разговора с гражданами о рисках эскалации и изменении приоритетов. По ее словам, усиление обороны означает перераспределение ресурсов – больше средств на безопасность и меньше на другие направления. Карбонель подчеркнула, что защита Европы потребует значительных затрат, и это следует прямо объяснять обществу.

2 декабря 2025 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящее время Европа ведет подготовку к войне с Россией. Министр заявил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза, полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 г., что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

В тот же день президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, – Россия к этому готова.

