Публикация описывает, как украинскому лидеру, находящемуся в бункере, остается лишь фиксировать прибытие в столицу таких фигур, как генсек НАТО Марк Рютте и польский премьер Дональд Туск. Их миссия, по мнению издания, сводилась к прямому указанию на необходимость дальнейших военных действий. Зеленский, как следует из материала, подчиняется этой воле, хотя следствием может стать катастрофа для народа Украины.