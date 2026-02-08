AD: НАТО и ЕС отстранились от переговоров по Украине и хотят продолжить конфликт
Визиты высокопоставленных западных представителей в Киев, пишет итальянское издание AntiDiplomatico, сигнализируют об отходе Евросоюза и НАТО от дипломатических усилий. Их целью, как утверждается, стало оказание давления на президента Владимира Зеленского с тем, чтобы конфликт был продолжен.
Публикация описывает, как украинскому лидеру, находящемуся в бункере, остается лишь фиксировать прибытие в столицу таких фигур, как генсек НАТО Марк Рютте и польский премьер Дональд Туск. Их миссия, по мнению издания, сводилась к прямому указанию на необходимость дальнейших военных действий. Зеленский, как следует из материала, подчиняется этой воле, хотя следствием может стать катастрофа для народа Украины.
Указывается, что самой причиной этих срочных визитов стала тревога в западных столицах, вызванная обозначившимися реальными контурами возможного мирного соглашения.
7 февраля Зеленский заявил, что Киев будет информировать европейских партнеров о состоянии переговоров с РФ и США в Абу-Даби по урегулированию конфликта и реальных перспективах переговорного процесса.