Главная / Политика /

Зеленский сообщит Европе о ходе переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Ведомости

Киев будет информировать европейских партнеров о состоянии переговоров с РФ и США в Абу-Даби по урегулированию конфликта и реальных перспективах переговорного процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он рассказал, что украинская делегация отчиталась об итогах встреч с американской и российской сторонами и сообщила о том, как проходили переговоры. Стороны обсудили состояние работы над документами, необходимыми для урегулирования, и возможные новые встречи в ближайшее время.

Второй раунд переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию состоялся 4-5 февраля в ОАЭ. Обсуждения проходили в закрытом режиме.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что новый раунд встречи по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет скоро. Он отметил, что на переговорах в Абу-Даби на протяжении двух дней велась конструктивная и одновременно сложная работа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как «подробные и продуктивные». По данным Reuters, американские и украинские делегации обсудили возможное достижение соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании в марте. Источники агентства не исключили, что сроки сдвинутся из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории.

