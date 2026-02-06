Песков сообщил о скором новом раунде переговоров по Украине

Песков сообщил о скором новом раунде переговоров по УкраинеПо его словам, точной даты пока нет
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Он также опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США. По его словам, об этом речь не шла.
До этого Песков отмечал, что на переговорах в Абу-Даби в течение двух дней велась конструктивная и одновременно очень сложная работа.
Второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и США состоялся в ОАЭ 4–5 февраля, обсуждения проходили в закрытом режиме.
После завершения встреч президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о подготовке нового раунда переговоров «в ближайшее время», не уточнив возможные сроки. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о почти достигнутом мире на Украине и отметил, что стороны «очень близки к этому».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф характеризовал прошедшие переговоры как «подробные и продуктивные». Он отмечал, что предстоит проделать значительный объем работы для достижения окончательных договоренностей.