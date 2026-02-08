Арагчи усомнился в серьезности намерений США вести переговоры
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил сомнение, что Вашингтон серьезно намерен продолжать переговоры с Тегераном по ядерной программе. Об этом он заявил журналистам, отрывок пресс-конференции приводится в его Telegram-канале.
«Продолжение некоторых санкций и некоторых действий в военной сфере вызывает сомнения в степени серьезности и готовности другой стороны к реальным переговорам», – сказал он.
По словам Арагчи, США должны показать серьезность намерений и тогда переговоры продолжатся. Он также подчеркнул, что обогащение урана – один из важнейших вопросов.
6 февраля агентство Fars сообщило о старте нового этапа переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.
В тот же день США ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с торговлей иранской нефтью и нефтепродуктами. В санкционный список включены два физических лица, 15 компаний и 14 организаций. Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения затронули структуры и лиц, участвовавших в операциях с сырой нефтью и нефтепродуктами иранского происхождения.