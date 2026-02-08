Арагчи усомнился в серьезности намерений США вести переговоры

В тот же день США ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с торговлей иранской нефтью и нефтепродуктами. В санкционный список включены два физических лица, 15 компаний и 14 организаций. Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения затронули структуры и лиц, участвовавших в операциях с сырой нефтью и нефтепродуктами иранского происхождения.