В офисе Далай-ламы опровергли его связи с Эпштейном

В документах по делу Эпштейна слово «Далай» встречается 166 раз. Так, в файлах есть электронное письмо от 2012 г., в котором сказано, что финансист планировал посетить мероприятие на острове, где мог быть Далай-лама. При этом среди документов нет доказательств, что встреча действительно планировалась или состоялась.