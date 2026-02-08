Газета
Политика

В офисе Далай-ламы опровергли его связи с Эпштейном

Ведомости

Далай-лама XIV никогда не встречался с финансистом Джефри Эпштейном, обвиняемым в организации детской проституции, сообщили в офисе духовного лидера последователей тибетского буддизма.

«Мы можем однозначно подтвердить, что Его Святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени», – подчеркнули в офисе.

Заявление опубликовано в ответ на некоторые сообщения СМИ и публикации в социальных сетях, в которых связывают духовного лидера и финансиста.

В документах по делу Эпштейна слово «Далай» встречается 166 раз. Так, в файлах есть электронное письмо от 2012 г., в котором сказано, что финансист планировал посетить мероприятие на острове, где мог быть Далай-лама. При этом среди документов нет доказательств, что встреча действительно планировалась или состоялась.

«Файлы Эпштейна» – это тысячи документов из уголовного дела, включая переписку финансиста, фотографии из его особняка, а также показания свидетелей.

