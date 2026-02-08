Газета
Иран будет консультироваться с РФ и КНР при переговорах с США

Ведомости

Иран проинформировал российскую и китайскую стороны о деталях переговоров с США по ядерной программе, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Арагчи. Его цитирует IRNA.

«Мы продолжаем консультации с Китаем и Россией», – отметил он.

Арагчи подчеркнул, что Китай и Россия являются дружественными и стратегическими партнерами Ирана. Он рассказал, что текущая тема переговоров – исключительно ядерная.

7 февраля Арагчи в интервью Al Jazeera заявил, что ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, так как это вопрос обороны. Глава МИДа также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье. Он добавил, что конкретная дата второго раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном не назначена, но стороны считают, что они должны состояться в ближайшее время.

6 февраля агентство Fars сообщило о старте нового этапа переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

