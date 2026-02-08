ТАСС: состояние генерала Алексеева после покушения тяжелое, но стабильное
Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, получившего ранение в результате покушения 6 февраля, врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни военного нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах. Генерал находится в сознании.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, киллер Любомир Корба выстрелил в генерала минимум три раза, а затем бежал. Алексеев перенес операцию.
Корбу задержали в Дубае и передали России, он арестован. Еще один его пособник был задержан в Москве, третья соучастница преступления находится в розыске.