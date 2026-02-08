ТАСС: состояние генерала Алексеева после покушения тяжелое, но стабильное

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, получившего ранение в результате покушения 6 февраля, врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни военного нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах. Генерал находится в сознании.