Лавров и глава МИД Омана обсудили переговоры Ирана и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди прошедшие непрямые переговоры между Ираном и США в Маскате. Об этом сообщил МИД РФ.
Стороны обменялись мнениями. Министры выразили общее мнение, что продолжению переговоров необходимо содействовать. Иран и США должны найти приемлемые для каждой их сторон договоренности, что способствовало бы устранению рисков вооруженного конфликта и обеспечению стабильности в регионе.
Лавров высоко оценил усилия руководства султаната, которые предпринимаются в этой связи.
6 февраля в Омане прошли переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.