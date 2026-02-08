Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров и глава МИД Омана обсудили переговоры Ирана и США

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди прошедшие непрямые переговоры между Ираном и США в Маскате. Об этом сообщил МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями. Министры выразили общее мнение, что продолжению переговоров необходимо содействовать. Иран и США должны найти приемлемые для каждой их сторон договоренности, что способствовало бы устранению рисков вооруженного конфликта и обеспечению стабильности в регионе.

Лавров высоко оценил усилия руководства султаната, которые предпринимаются в этой связи.

6 февраля в Омане прошли переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её