Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев предрек скорую отставку Стармера

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени подаст в отставку. Такое прогноз он дал на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини.

«Корабль Стармера быстро пустеет, и вскоре за ним последует самый непопулярный премьер-министр Великобритании в истории и поджигатель войны – сам Кир Стармер», – написал Дмитриев в Х.

Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого отстранили от должности из-за его фигурирования в документах финансиста Джефри Эпштейна. The Guardian писала, что отставка Максуини стала следствием растущего политического скандала. При этом экс-глава аппарата выразил полную поддержку Стармеру и заявил, что будет продолжать поддерживать курс премьер-министра. 

Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом». 3 февраля британская полиция начала расследование после получения сведений о возможной передаче экс-послом конфиденциальной правительственной информации Эпштейну.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её