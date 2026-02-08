Дмитриев предрек скорую отставку Стармера
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени подаст в отставку. Такое прогноз он дал на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини.
«Корабль Стармера быстро пустеет, и вскоре за ним последует самый непопулярный премьер-министр Великобритании в истории и поджигатель войны – сам Кир Стармер», – написал Дмитриев в Х.
Максуини подал в отставку 8 февраля. Он взял на себя полную ответственность за спорное назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США, которого отстранили от должности из-за его фигурирования в документах финансиста Джефри Эпштейна. The Guardian писала, что отставка Максуини стала следствием растущего политического скандала. При этом экс-глава аппарата выразил полную поддержку Стармеру и заявил, что будет продолжать поддерживать курс премьер-министра.
Мандельсон был отстранен от обязанностей посла Великобритании в США 11 сентября 2025 г. Поводом для отставки стала публикация деталей его личной переписки с Эпштейном, в которой Мандельсон именовал его своим «лучшим другом». 3 февраля британская полиция начала расследование после получения сведений о возможной передаче экс-послом конфиденциальной правительственной информации Эпштейну.