Дмитриев отметил в соцсети X, что, по словам Бабиша, мир на Украине был достижим в апреле 2022 г., пока не вмешались Великобритания и Джонсон, «чтобы сорвать его». Бабиш также сказал, что «к этому конфликту был интерес».