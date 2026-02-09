Газета
Главная / Политика /

Дмитриев оценил слова Бабиша о срыве переговоров Борисом Джонсоном в 2022 году

Ведомости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев привел слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о вмешательстве Великобритании и экс-премьера королевства Бориса Джонсона в переговоры об урегулировании украинского конфликта в 2022 г.

Дмитриев отметил в соцсети X, что, по словам Бабиша, мир на Украине был достижим в апреле 2022 г., пока не вмешались Великобритания и Джонсон, «чтобы сорвать его». Бабиш также сказал, что «к этому конфликту был интерес».

«То же самое подтвердил и главный переговорщик Украины на выборах 2022 г.», – обратил внимание Дмитриев.

В ноябре 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «именно Европа <...> в лице Бориса Джонсона (но Европа занимала такую же позицию) отговорила Зеленского от подписания договоренностей», предложенных самой украинской делегацией в Стамбуле в апреле 2022 г.

