Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Гонконге экс-медиамагната Джимми Лая приговорили к 20 годам заключения

Ведомости

Суд Гонконга назначил 78-летнему бывшему медиамагнату Джимми Лаю 20 лет заключения по обвинению в сговоре с иностранными силами и в подстрекательстве к мятежу. Это наказание стало самым суровым из всех, когда-либо предусмотренных законом о национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Исполнительный директор Джорджтаунского центра азиатского права Томас Келлог отметил, что речь, по сути, о пожизненном приговоре.

«Если США или Великобритания не предпримут действенных мер, Джимми проведет остаток жизни в тюрьме», – заявил он.

По данным агентства, ранее президент США Дональд Трамп обращался к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой об освобождении Лая.

15 декабря 2025 г. Лай был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами. В частности, гонконгский суд постановил, что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, например The New York Times и соцсети, чтобы способствовать введению международных санкций против властей Гонконга и КНР. Он также стремился вызвать недовольство властями в обществе. Лай также оказывал финансовую поддержку лоббистской группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг», чтобы добиться действий в поддержку протеста со стороны Запада. Сам бизнесмен отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как в 2020 г. закон о нацбезопасности для Гонконга был принят парламентом Китая.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её