В Гонконге экс-медиамагната Джимми Лая приговорили к 20 годам заключения
Суд Гонконга назначил 78-летнему бывшему медиамагнату Джимми Лаю 20 лет заключения по обвинению в сговоре с иностранными силами и в подстрекательстве к мятежу. Это наказание стало самым суровым из всех, когда-либо предусмотренных законом о национальной безопасности, пишет Bloomberg.
Исполнительный директор Джорджтаунского центра азиатского права Томас Келлог отметил, что речь, по сути, о пожизненном приговоре.
«Если США или Великобритания не предпримут действенных мер, Джимми проведет остаток жизни в тюрьме», – заявил он.
По данным агентства, ранее президент США Дональд Трамп обращался к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой об освобождении Лая.
15 декабря 2025 г. Лай был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами. В частности, гонконгский суд постановил, что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, например The New York Times и соцсети, чтобы способствовать введению международных санкций против властей Гонконга и КНР. Он также стремился вызвать недовольство властями в обществе. Лай также оказывал финансовую поддержку лоббистской группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг», чтобы добиться действий в поддержку протеста со стороны Запада. Сам бизнесмен отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как в 2020 г. закон о нацбезопасности для Гонконга был принят парламентом Китая.