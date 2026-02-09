В Гонконге экс-медиамагната Джимми Лая приговорили к 20 годам заключения

15 декабря 2025 г. Лай был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами. В частности, гонконгский суд постановил, что с апреля 2019 г. по июнь 2021 г. Лай использовал свое издание Apple Daily и другие СМИ, например The New York Times и соцсети, чтобы способствовать введению международных санкций против властей Гонконга и КНР. Он также стремился вызвать недовольство властями в обществе. Лай также оказывал финансовую поддержку лоббистской группе «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг», чтобы добиться действий в поддержку протеста со стороны Запада. Сам бизнесмен отрицал обвинения в сговоре с иностранными силами и говорил, что не призывал к санкциям с того момента, как в 2020 г. закон о нацбезопасности для Гонконга был принят парламентом Китая.