Трамп назвал «оскорблением величия Америки» выступление Bad Bunny на Супербоуле
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал музыкальное шоу в перерыве финала Супербоула, назвав выступление пуэрториканского исполнителя Bad Bunny «оскорблением величия Америки».
Финальный матч Национальной футбольной лиги прошел 8 февраля в Санта-Кларе, штат Калифорния. Победу одержала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая «Нью-Ингленд Пэтриотс». Традиционно в перерыве игры проходит масштабное музыкальное представление. В этом году участником шоу стал испаноязычный исполнитель Bad Bunny, получивший до этого премию «Грэмми» за лучший альбом года. В выступлении также участвовали Леди Гага и Рики Мартин, а группа Green Day открывала матч.
Приглашение испаноязычного артиста вызвало дискуссию в американском обществе еще до начала мероприятия. Консервативная организация Turning Point USA объявила о проведении альтернативного концерта The All-American Halftime Show с участием Кида Рока.
Сам американский лидер заранее заявил, что не будет смотреть выступление Супербоула, сославшись на то, что мероприятие проходит «слишком далеко» и длится слишком долго. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президент предпочтет концерт Кида Рока.
После завершения выступления Трамп написал в Truth Social, что шоу было «просто ужасным, одним из худших за всю историю». По его словам, «оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает стандарты успеха, креативности и совершенства страны». «Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят его со всей территории США и со всего мира. Это "шоу" – просто пощечина нашей стране», – заявил президент США.