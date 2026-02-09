Трамп назвал «оскорблением величия Америки» выступление Bad Bunny на Супербоуле

После завершения выступления Трамп написал в Truth Social, что шоу было «просто ужасным, одним из худших за всю историю». По его словам, «оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает стандарты успеха, креативности и совершенства страны». «Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят его со всей территории США и со всего мира. Это "шоу" – просто пощечина нашей стране», – заявил президент США.