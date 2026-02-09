СВР: страны Запада хотят добиться смены конституционного строя в Белоруссии
Служба внешней разведки России заявила о подготовке западными странами новой попытки смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным СВР, в подготовке участвуют структуры США, Великобритании, Германии, Польши и других стран ЕС. В ведомстве утверждают, что в настоящее время ведется аккумулирование ресурсов неправительственных организаций с целью «вновь попытаться раскачать ситуацию» в стране. В СВР считают, что такие действия направлены на ослабление союзнических отношений Минска и Москвы в рамках Союзного государства, а также на создание дополнительных трудностей для России в достижении целей спецоперации.
«Для реализации сценария «цветной революции» ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев», – сообщили в СВР.
По их данным, представители западных стран планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров. А затем предполагается сформировать ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 г.
Но в СВР заявили, что, по их оценке, события 2020 г. стали для белорусского общества «прививкой» от подобных сценариев. Также в сообщении говорится, что перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, «разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада».
Директор СВР Сергей Нарышкин 18 декабря отмечал, что элиты ЕС связали свое будущее с антироссийской политикой и потому не могут открыто заявить о необходимости восстановить отношения с Москвой.