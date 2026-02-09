Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СВР: страны Запада хотят добиться смены конституционного строя в Белоруссии

Ведомости

Служба внешней разведки России заявила о подготовке западными странами новой попытки смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, в подготовке участвуют структуры США, Великобритании, Германии, Польши и других стран ЕС. В ведомстве утверждают, что в настоящее время ведется аккумулирование ресурсов неправительственных организаций с целью «вновь попытаться раскачать ситуацию» в стране. В СВР считают, что такие действия направлены на ослабление союзнических отношений Минска и Москвы в рамках Союзного государства, а также на создание дополнительных трудностей для России в достижении целей спецоперации.

«Для реализации сценария «цветной революции» ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев», – сообщили в СВР.

По их данным, представители западных стран планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров. А затем предполагается сформировать ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» с прицелом на президентские выборы 2030 г.

Но в СВР заявили, что, по их оценке, события 2020 г. стали для белорусского общества «прививкой» от подобных сценариев. Также в сообщении говорится, что перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, «разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада».

Директор СВР Сергей Нарышкин 18 декабря отмечал, что элиты ЕС связали свое будущее с антироссийской политикой и потому не могут открыто заявить о необходимости восстановить отношения с Москвой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь