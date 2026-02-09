СВР: страны Запада хотят добиться смены конституционного строя в Белоруссии

По данным СВР, в подготовке участвуют структуры США, Великобритании, Германии, Польши и других стран ЕС. В ведомстве утверждают, что в настоящее время ведется аккумулирование ресурсов неправительственных организаций с целью «вновь попытаться раскачать ситуацию» в стране. В СВР считают, что такие действия направлены на ослабление союзнических отношений Минска и Москвы в рамках Союзного государства, а также на создание дополнительных трудностей для России в достижении целей спецоперации.