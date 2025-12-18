Газета
Нарышкин: элиты ЕС связали свое будущее с антироссийской политикой

Ведомости
Полина Петрусевич

Часть европейских элит сделала ставку на антироссийский курс и теперь опасается признать неудачу после разрыва отношений с Россией из-за возможной негативной реакции избирателей. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его мнению, многие европейские политики фактически связали свое политическое будущее с антироссийским курсом и потому не могут открыто заявить о необходимости восстановить отношения с Москвой.

Нарышкин пояснил, что признание ошибки привело бы к вопросам со стороны общества о финансовых расходах на поддержку Украины и об экономических потерях, вызванных антироссийскими санкциями. «Ставки сделаны, ставок больше нет», – сказал глава СВР, описывая сложившуюся ситуацию в рядах европейских элит. 

15 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза (ЕС) утвердить очередной пакет санкций против России. 18 декабря ЕС добавил в санкционный список 41 морское судно, которое якобы задействовано в транспортировке российской нефти. В результате общее число морских судов, оказавшихся под санкциями, приблизилось к 600.

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он был направлен, в частности, против энергетической инфраструктуры и затронул импорт сжиженного природного газа, крупнейшие нефтяные компании, а также ряд судов. Тогда же под ограничения попали 45 организаций, включая 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.

