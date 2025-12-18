Нарышкин: элиты ЕС связали свое будущее с антироссийской политикой

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он был направлен, в частности, против энергетической инфраструктуры и затронул импорт сжиженного природного газа, крупнейшие нефтяные компании, а также ряд судов. Тогда же под ограничения попали 45 организаций, включая 12 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.