В деле Эпштейна есть заявление о его смерти за день до обнаружения тела

Ведомости

В материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружен черновик официального заявления о его смерти, подготовленный прокурором 9 августа 2019 г. — за сутки до обнаружения тела Эпштейна в тюремной камере. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные министерством юстиции США.

Манхэттенский исправительный центр официально подтвердил, что Эпштейн был обнаружен без сознания в своей камере 9 августа 2019 г., говорится в документах. Вскоре после этого он был объявлен мертвым. При этом, по официальным данным, тело финансиста было найдено утром 10 августа.

Кроме того, в тексте черновика указывается, что эти противоречия могут осложнить дальнейшие расследования и судебные процессы по указанному делу.

AP: Эпштейн не был руководителем сутенерской сети

Политика / Международные новости

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы и материалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли.

Эпштейну были предъявлены обвинения в 2019 г., а в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие сочло его гибель самоубийством.

