В деле Эпштейна есть заявление о его смерти за день до обнаружения тела

Манхэттенский исправительный центр официально подтвердил, что Эпштейн был обнаружен без сознания в своей камере 9 августа 2019 г., говорится в документах. Вскоре после этого он был объявлен мертвым. При этом, по официальным данным, тело финансиста было найдено утром 10 августа.