Путин примет с докладом мэра Москвы Собянина

В мае 2025 г. в ходе предыдущей рабочей встречи с президентом Собянин сообщал, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть. По его словам, в столице наблюдается рост обрабатывающих производств и промышленности, а также формируется современная индустриальная база. Если раньше предприятия переносились в другие регионы, то в последние годы, как отмечал мэр, фиксируется обратная тенденция.