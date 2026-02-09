Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет с докладом мэра Москвы Собянина

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит доклад о результатах столицы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобные встречи проходят в рамках серии докладов руководителей регионов об итогах прошедшего года. Он добавил, что Москва является крупнейшим мегаполисом страны и одновременно крупным технологическим, производственным и образовательным центром, поэтому круг обсуждаемых вопросов будет широким.

«Москва такая многоликая – и как раз много, много, что можно и нужно обсудить», – отметил Песков.

В мае 2025 г. в ходе предыдущей рабочей встречи с президентом Собянин сообщал, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть. По его словам, в столице наблюдается рост обрабатывающих производств и промышленности, а также формируется современная индустриальная база. Если раньше предприятия переносились в другие регионы, то в последние годы, как отмечал мэр, фиксируется обратная тенденция.

Собянин также указывал, что оборот высокотехнологичных производств в Москве составляет около трети общего объема промышленности страны и за последние годы увеличился в три раза.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её