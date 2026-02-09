Путин примет с докладом мэра Москвы Собянина
Президент России Владимир Путин проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит доклад о результатах столицы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, подобные встречи проходят в рамках серии докладов руководителей регионов об итогах прошедшего года. Он добавил, что Москва является крупнейшим мегаполисом страны и одновременно крупным технологическим, производственным и образовательным центром, поэтому круг обсуждаемых вопросов будет широким.
«Москва такая многоликая – и как раз много, много, что можно и нужно обсудить», – отметил Песков.
В мае 2025 г. в ходе предыдущей рабочей встречи с президентом Собянин сообщал, что экономика Москвы за шесть лет выросла на четверть. По его словам, в столице наблюдается рост обрабатывающих производств и промышленности, а также формируется современная индустриальная база. Если раньше предприятия переносились в другие регионы, то в последние годы, как отмечал мэр, фиксируется обратная тенденция.
Собянин также указывал, что оборот высокотехнологичных производств в Москве составляет около трети общего объема промышленности страны и за последние годы увеличился в три раза.