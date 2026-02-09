ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, удар был нанесен по инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры. Атака производилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.
За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотника.
В начале февраля российские подразделения взяли под контроль семь населенных пунктов в ходе продвижения по линии боевого соприкосновения: Чугуновку в Харьковской области, Поповку в Сумской области, Староукраинку в Запорожской области, Степановку в Донецкой народной республике. 2 февраля контроль был установлен над Придорожным в Запорожской области, 1 февраля стало известно о взятии ВС РФ села Зеленое в Харьковской области, а также Сухецкого в ДНР.