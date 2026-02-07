Армия России взяла под контроль Чугуновку в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточняется, Чугуновку взяла под контроль группировка войск «Север».
Российские силы в начале февраля установили контроль над шестью населенными пунктами на Украине. Поповка в Сумской области была взята под контроль 5 февраля, Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой народной республике – 4 февраля.