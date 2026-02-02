Газета
Главная / Политика /

Российские войска установили контроль над Придорожным в Запорожской области

Ведомости

Российские войска взяли под контроль село Придорожное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Восток», продвинувшись в глубину обороны противника.

1 февраля оборонное ведомство сообщало, что подразделения группировки войск «Север» взяли село Зеленое в Харьковской области, а войска группировки «Центр» – Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР).

31 января российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.

