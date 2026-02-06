Армия России взяла под контроль Поповку в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Село было освобождено группировкой войск «Север» 5 февраля.
4 февраля российские войска взяли под контроль Староукраинку в Запорожской области и Степановку в Донецкой народной республике (ДНР). 2 февраля оборонное ведомство РФ сообщало, что российские силы установили контроль над Придорожным в Запорожской области.
1 февраля стало известно о взятии ВС РФ села Зеленое в Харьковской области, а также Сухецкого в ДНР.