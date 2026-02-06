Газета
Политика

Армия России взяла под контроль Поповку в Сумской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Село было освобождено группировкой войск «Север» 5 февраля.

4 февраля российские войска взяли под контроль Староукраинку в Запорожской области и Степановку в Донецкой народной республике (ДНР). 2 февраля оборонное ведомство РФ сообщало, что российские силы установили контроль над Придорожным в Запорожской области.

1 февраля стало известно о взятии ВС РФ села Зеленое в Харьковской области, а также Сухецкого в ДНР.

