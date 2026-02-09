Газета
МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов Ирана

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует в ближайшее время проинспектировать ряд ядерных объектов Ирана. Об этом заявил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии (ОЭАИ) Мохаммад Эслами, передает Wana News.

«После войны [Ирана и Израиля в июне 2025 г. инспекторами МАГАТЭ] была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов», – сказал он.

6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана по ядерной сделке. Ранее президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

Глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи позже сообщал, что ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, так как это вопрос обороны. Он также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье. Он добавил, что конкретная дата второго раунда переговоров Тегерана с Вашингтоном не назначена, но стороны считают, что они должны состояться в ближайшее время.

