Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров по Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что США установили конкретные сроки по мирным переговорам. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, Зеленский утверждал, что США якобы обозначили июнь крайним сроком для достижения договоренностей. Уитакер подчеркнул, что США заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий, однако не считают установление дедлайнов эффективным подходом.
«Мы хотим, чтобы обе стороны объединились и заключили мирное соглашение. Мы бы предпочли, чтобы это произошло как можно скорее», – отметил он.
По словам дипломата, жесткие сроки в подобных процессах могут быть опасными. «Мы хотим заключить мирное соглашение. Думаю, мы просто закончим с этим, как только будем готовы», – подчеркнул Уитакер.
8 февраля Reuters писал, что США и Украина согласовали возможный график мирного урегулирования. По данным источников, проект соглашения предполагалось подготовить к марту, после чего в мае на Украине могли бы пройти референдум и выборы. При этом собеседники агентства отмечали, что предложенные сроки могут быть пересмотрены, поскольку по ключевым вопросам, включая территориальные, стороны пока не достигли согласия.
Источники также указывали, что проведение выборов потребует изменений в украинском законодательстве и значительных финансовых затрат.