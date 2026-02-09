США отвергли обвинения в подрыве НАТО и мирового порядка
США не стремятся расформировать НАТО или подорвать существующий мировой порядок. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, передает The Guardian. Так он прокомментировал критику действий американской администрации в докладе, подготовленном к открытию Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Уитакера, выводы авторов доклада, утверждающих, что ключевая угроза либеральному международному порядку «идет изнутри» из-за изменений в политике США, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Вашингтон, напротив, стремится укрепить НАТО за счет более справедливого распределения оборонных расходов между союзниками и «увеличения вклада европейских стран в коллективную безопасность».
«Это первое, с чем я не согласен. Мы пытаемся сделать НАТО сильнее не для того, чтобы отказаться от альянса или отвергнуть его, а для того, чтобы он работал так, как и было задумано, как союз 32 сильных и способных союзников», – сказал он.
Уитакер подчеркнул, что США ждут от союзников не только политических заявлений, но и конкретных действий. Он также выразил недовольство Вашингтона существующими торговыми неравновесиями с Европой, которые, по его мнению, возникли из-за «несправедливых» соглашений.
Комментируя интерес США к Гренландии, Уитакер заявил, что он связан исключительно с вопросами безопасности и необходимостью защитить регион от возможного влияния России и Китая. При этом он подчеркнул, что резкая публичная риторика отдельных американских политиков не отменяет базового и, по его словам, обоснованного анализа угроз безопасности.
28 января The Wall Street Journal писала, что европейские страны выступили с критикой намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, но высокая экономическая и военная зависимость Европы от Соединенных Штатов делает маловероятным серьезное дистанцирование от Вашингтона. Эта зависимость ослабляет позиции европейских государств в переговорах с США по широкому кругу вопросов.