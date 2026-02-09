В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
В проекте новой конституции Казахстана скорректирована формулировка, касающаяся использования русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов на заседании конституционной комиссии.
«В ст. 9 новой конституции слово «тен» (равный) заменено на «катар» (наряду)», – пояснил Нурмуханов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, изменения носят редакционный и стилистический характер и направлены на обеспечение терминологической и семантической единообразности текста. В работе над корректировками участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе. Комиссия проводит регулярные заседания, рассматривает предложения по парламентской реформе и готовит изменения в основной закон страны.
31 января сообщалось, что статус русского языка как официального в проекте новой конституции сохраняется. Проект основного закона был опубликован на сайте Конституционного суда Казахстана после этапа публичных обсуждений и доработки с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов.