Белоусов обсудил с генсеком ОДКБ развитие военной составляющей организации

30 января президент Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Тогда Путин затронул тему взаимодействия с партнерами по ОДКБ и СНГ. Он отметил, что развитие этих связей является важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.