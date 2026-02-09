Газета
Главная / Политика /

Белоусов обсудил с генсеком ОДКБ развитие военной составляющей организации

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. В ходе встречи Белоусов поздравил Масадыкова с назначением на новую должность и подчеркнул значимость его роли для дальнейшего укрепления организации.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что за годы существования ОДКБ проделана большая работа по развитию военной составляющей. Он отметил, что в организации постоянно совершенствуется система кризисного реагирования, а также сформированы коллективные силы и регулярно проводятся учения и тренировки.

Белоусов подчеркнул, что в условиях сложной военно-политической обстановки особое значение имеет дальнейшая работа по обеспечению готовности ОДКБ адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Он выразил уверенность, что деятельность Масадыкова на посту генерального секретаря будет способствовать укреплению взаимодействия государств – членов организации.

В свою очередь Масадыков заявил о готовности обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, прежде всего связанные с развитием военной составляющей ОДКБ.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели подходы Минобороны России к реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 г. В частности, обсуждались вопросы развития компонентов войск ОДКБ, военного образования, а также порядок проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

30 января президент Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Тогда Путин затронул тему взаимодействия с партнерами по ОДКБ и СНГ. Он отметил, что развитие этих связей является важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.

