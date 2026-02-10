Лукьянов назвал укрепление внутренней устойчивости ключевой задачей страны
Главной задачей России в условиях формирования многополярного мира становится укрепление собственной устойчивости. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, мир вступил в период глубоких изменений, сопровождающихся ростом неопределенности. «Ни у кого нет представления, куда мы идем. Ни у тех, кто самый сильный и влиятельный, ни у тех, кто, наоборот, заведомо вынужден следовать другим», – отметил он.
Лукьянов считает, что в таких условиях у всех стран мира нет иного выбора, кроме как адаптироваться к этим изменениям. По его словам, приоритетом становится внутренняя стабильность. «Главная задача сейчас – не предложить миру "что-то новое". Главная задача – это укрепление собственной устойчивости, резистентности», – отметил он.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» считает, что ключевым становится понятие resilience, которое он описал как сочетание выносливости и устойчивости.
В интервью эксперт также отметил, что представления о многополярности существенно изменились. По его мнению, прежняя концепция носила во многом идеалистический характер и была реакцией на американское доминирование. «Воображаемая многополярность была утопией. По понятным причинам она была реакцией на американское доминирование. Кроме того, она ни к чему не обязывала», – пояснил Лукьянов.
По его оценке, современная многополярность носит более прагматичный характер, при котором ключевую роль по-прежнему играют США. Он отметил, что американский подход к происходящему можно описать через логику конкуренции возможностей, когда государства стремятся максимально использовать имеющиеся ресурсы для укрепления собственных позиций на будущее.