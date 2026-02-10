Лукьянов назвал укрепление внутренней устойчивости ключевой задачей страны

В интервью эксперт также отметил, что представления о многополярности существенно изменились. По его мнению, прежняя концепция носила во многом идеалистический характер и была реакцией на американское доминирование. «Воображаемая многополярность была утопией. По понятным причинам она была реакцией на американское доминирование. Кроме того, она ни к чему не обязывала», – пояснил Лукьянов.