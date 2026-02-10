Конгрессвумен Луна рассказала о возможной встрече с российскими законодателями

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что уже имеется общее понимание по срокам возможной встречи с российскими и законодателями. Об этом конгрессвумен заявила на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника в посольстве России в США.