Конгрессвумен Луна рассказала о возможной встрече с российскими законодателями
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что уже имеется общее понимание по срокам возможной встречи с российскими и законодателями. Об этом конгрессвумен заявила на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника в посольстве России в США.
В настоящее время вопрос стоит с американскими въездными визами – от госдепартамента США ждут разрешения на выдачу.
«Да, думаю, у нас есть общая идея [по поводу даты возможной встречи]. <...> по соображениям безопасности не скажу, когда это может произойти», – рассказала Луна (цитата по ТАСС).
5 февраля спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители России и США продолжают активно работать над восстановлением экономических отношений двух стран. По его словам, в процессе переговоров есть прогресс.