Макрон: стратегия «прогибаться» под США не окупается

7 февраля CNN сообщил, что Франция и Канада открыли консульства в столице Гренландии Нууке 6 февраля, демонстрируя поддержку Дании на фоне возобновленных притязаний президента США Дональда Трампа приобрести эту арктическую территорию. По словам нового генерального консула Франции в Нууке Жана-Ноэля Пуарье, его назначение – это не «сигнал» Вашингтону, а демонстрация дружбы с Гренландией и Данией.