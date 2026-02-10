Макрон: стратегия «прогибаться» под США не окупается
Стратегия «прогибаться» под США не окупается в случае явной агрессии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит Tagesanzeiger.
Макрон отметил, что «никогда не оскорблял США, их жителей или руководство». По его словам, США – это «очень большая демократия».
«Но если произойдет явная агрессия, я думаю, что мы не должны прогибаться. Мы пробовали эту стратегию месяцами, но она не окупается», – сказал французский лидер.
7 февраля CNN сообщил, что Франция и Канада открыли консульства в столице Гренландии Нууке 6 февраля, демонстрируя поддержку Дании на фоне возобновленных притязаний президента США Дональда Трампа приобрести эту арктическую территорию. По словам нового генерального консула Франции в Нууке Жана-Ноэля Пуарье, его назначение – это не «сигнал» Вашингтону, а демонстрация дружбы с Гренландией и Данией.