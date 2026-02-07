Франция и Канада открыли консульства в Гренландии на фоне угроз Трампа
Франция и Канада открыли консульства в столице Гренландии Нууке 6 февраля, демонстрируя поддержку Дании на фоне возобновленных требований президента США Дональда Трампа приобрести эту арктическую территорию. Об этом сообщает CNN.
Новый генеральный консул Франции в Нууке Жан-Ноэль Пуарье подчеркнул, что его назначение – это не «сигнал» Вашингтону, а демонстрация дружбы с Гренландией и Данией. «Это вопрос солидарности. Когда нужны друзья, ты оглядываешься и видишь, кто рядом. И мы здесь... Это не против кого-то, это вместе», – заявил он.
В тот же день для официального открытия канадского консульства в Нуук прибыли министр иностранных дел Анита Ананд и генерал-губернатор Мэри Саймон. В своем заявлении в X министерство международных дел Канады отметило, что общая морская граница и многовековые арктические связи делают отношения с Гренландией стратегически важными, а новое консульство укрепит партнерство.
Планы по открытию консульств были анонсированы ранее: Канадой – в декабре 2024 г. в рамках арктической политики. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил об открытии консульства в июне 2025 г. Их реализация последовала за периодом напряженности в трансатлантических отношениях, вызванной намерением Трампа аннексировать Гренландию под предлогом безопасности США.
Как сообщало издание Politico, в Европе считают, что отношения с США при Трампе переживают глубокий кризис и более не служат надежной основой глобальной безопасности. Разрушение доверия между ЕС и США, по мнению европейских стран, было спровоцировано угрозами Трампа аннексировать Гренландию и его планами ввести против стран Евросоюза ответные пошлины.
Страны Евросоюза приступили к изучению способов обеспечения безопасного обмена разведданными между европейскими армиями и оборонными ведомствами без участия Соединенных Штатов, сообщает Euractiv со ссылкой на материалы Европейского оборонного агентства (EDA).