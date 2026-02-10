Кириенко: шутка про «детей генерала» канула в прошлое
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что известный советский анекдот о невозможности сыну полковника стать генералом, так как у того есть свои дети, больше не отражает реальность российской кадровой системы. Об этом он сообщил на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.
Кириенко отметил, что переломным моментом в реформировании системы госуправления стал запуск конкурса «Лидеры России» в 2017 г. по поручению президента. Тогда вспоминался анекдот о детях генерала.
«Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», – сказал Кириенко.
По его словам, в настоящее время любой гражданин может подать заявку на участие в конкурсных процедурах, включая проекты «Лидеры России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов. Кириенко добавил, что значительная часть руководителей регионов уже прошла соответствующую подготовку: 55 из 89 губернаторов являются выпускниками президентской школы высшего государственного управления.
В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, заявил, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первую очередь будет оцениваться готовность конкурсантов работать в команде.