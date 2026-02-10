Кириенко: шутка про «детей генерала» канула в прошлое

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что известный советский анекдот о невозможности сыну полковника стать генералом, так как у того есть свои дети, больше не отражает реальность российской кадровой системы. Об этом он сообщил на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.